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Украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA

29.01.2018 10:35
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Украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA

В обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина повторила свой персональный рекорд, начав игровую неделю на третьем месте, сообщает Sport.ua.
Улучшили свои позиции и другие украинки: Леся Цуренко сейчас 40-я ракетка мира (+3), Катерина Бондаренко – 80-я (+14), Катерина Козлова – 85-я (+1).
Наибольшего прогресса добилась Марта Костюк, которая выиграла на Australian Open пять матчей, включая квалификацию. В обновленном рейтинге Костюк стала 243-й, поднявшись вверх на 278 строк!
Отметим и успех Надежды Киченок, которая в парном разряде стала 36-й ракеткой мира, поднявшись на десять позиции вверх. Ольга Савчук 41-я, а Людмила Киченок на 46-й строчке.
А возглавила рейтинг WTA победительница Australian Open датчанка Каролин Возняцки. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволила ей обойти Симону Халеп, которая переместилась на второе место в рейтинге.



Теги: Украина, теннис, рейтинг, WTA
 
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