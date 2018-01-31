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Турецкий клуб первым в мире купил футболиста за биткоины

31.01.2018 12:10
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Турецкий клуб первым в мире купил футболиста за биткоины

Турецкий любительский клуб "Арунустаспор" впервые в истории купил игрока Омера Фарука Кироглу за биткоины, сообщает СТРАНА.ua.
Часть от суммы трансфера в размере 2500 лир была выплачена наличными. Остаток турецкий клуб заплатил биткоинами в размере 0,0524, что, по нынешнему курсу, приблизительно равняется €440. Футболист подписал контракт до конца сезона.
"Мы сделали это первыми у нас в стране и во всем мире. Если о трансферах профессиональных клубов говорят на телевидении, то о любителях - мы первые. И мы этим гордимся", - сказал президент клуба Халдун Шехит.
"Для меня это впервые, я - первый в мире. Я делаю что-то новое, как говорит мой президент, я открыт для инноваций, и я хочу быть полезным для обеих сторон", - добавил Омер Фарук Кироглу.



Теги: Турция, трансфер, биткоин, футболист
 
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