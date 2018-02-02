"Рома" назвала состав на матч с "Шахтером"

02.02.2018 13:25

Итальянский футбольный клуб "Рома" заявил 21 футболиста на матч против донецкого "Шахтера", сообщает Укринформ.

В заявке отсутствует защитник Эмерсон, который во время зимнего трансферного окна перешел в лондонский "Челси". Об этом сообщает tribuna.com со ссылкой на пресс-службу ФК "Рома".

Также не заявлен защитник Хонатан Сильва, которого "Рома" арендовала у португальского "Спортинга". Он уже играл в этом розыгрыше Лиги чемпионов за португальский клуб.

Список заявленных игроков "Ромы":

вратари - Алиссон Бекер, Лукаш Скорупский;

защитники: Бруно Перес, Федерико Фасио, Рик Карсдорп, Александар Коларов, Костас Манолас, Жуан Жезус;

полузащитники - Даниеле Де Росси, Алессандро Флоренци, Максим Гоналон, Раджа Наингголан, Лоренцо Пеллегрини, Жерсон, Кевин Стротман;

форварды - Грегуар Дефрель, Эдин Джеко, Стефан Эль Шаарави, Диего Перотти, Патрик Шик, Дженгиз Ундер.