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"Рома" назвала состав на матч с "Шахтером"

02.02.2018 13:25
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"Рома" назвала состав на матч с "Шахтером"

Итальянский футбольный клуб "Рома" заявил 21 футболиста на матч против донецкого "Шахтера", сообщает Укринформ.
В заявке отсутствует защитник Эмерсон, который во время зимнего трансферного окна перешел в лондонский "Челси". Об этом сообщает tribuna.com со ссылкой на пресс-службу ФК "Рома".
Также не заявлен защитник Хонатан Сильва, которого "Рома" арендовала у португальского "Спортинга". Он уже играл в этом розыгрыше Лиги чемпионов за португальский клуб.
Список заявленных игроков "Ромы":
вратари - Алиссон Бекер, Лукаш Скорупский;
защитники: Бруно Перес, Федерико Фасио, Рик Карсдорп, Александар Коларов, Костас Манолас, Жуан Жезус;
полузащитники - Даниеле Де Росси, Алессандро Флоренци, Максим Гоналон, Раджа Наингголан, Лоренцо Пеллегрини, Жерсон, Кевин Стротман;
форварды - Грегуар Дефрель, Эдин Джеко, Стефан Эль Шаарави, Диего Перотти, Патрик Шик, Дженгиз Ундер.



Теги: футбол, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
 
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