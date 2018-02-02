Последние новости раздела
- Первый домашний матч Лиги наций сборная Украины проведет без зрителей16:25
- Руслан Фомин вернулся в состав «Шахтера»14:20
- "Рома" назвала состав на матч с "Шахтером"13:25
- Украинских журналистов не пустили на ЧМ-2018 в России09:05
- Турецкий клуб первым в мире купил футболиста за биткоины12:10
- Бекхэм презентовал собственный футбольный клуб09:50
- Украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA10:35
- Бокс: Усик одержал трудную победу07:12
- "Динамо" одержало первую победу в 2018 году: обзор матча с "Осиеком"22:20
- Россия планирует провести "утешительную олимпиаду"09:10
Руслан Фомин вернулся в состав «Шахтера»
02.02.2018 14:20
31-летний форвард Руслан Фомин подписал контракт с донецким «Шахтером». Ранее игрок вместе с «горняками» отправился на второй сбор команды в ОАЭ, где чемпион Украины принимает участие в товарищеском турнире Dubai Cup, сообщает XSport.
Предыдущим клубом Фомина был «Мариуполь», в котором он отыграл полтора года. До этого был вояж в Грецию, в «Аполлон».
Напомним, что Фомин является воспитанником киевского «Арсенала», но профессиональную карьеру начинал именно в «Шахтере», а именно во второй команде донетчан. В разные годы нападающий сдавался в аренду в «Металлист», «Зарю» и тот же «Мариуполь».
Теги: Донбасс, контракт, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- ФК "Шахтёр" отдаст родителям Майкона всю его зарплату
- Украина не хочет платить за российский газ авансом
- Нардепы партии Порошенко устроили шикарные корпоративы
- Россия все же может получить "Мистрали" через Египет
- Путин признался, что не выбросил партийный билет члена КПСС
- Луческу продлил контракт с "Шахтером" на два года
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"14:58
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине20:48
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона20:35
- Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции20:10
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит19:30
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО