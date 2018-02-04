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Nike презентовал "новороссийский" логотип
04.02.2018 14:15
Популярный спортивный бренд одежды и обуви Nike презентовал свой новый логотип к лондонскому марафону. На нем вместо фирменной надписи NIKE красуется LDNR, сообщает Обозреватель.
"Приготовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем", - подписан логотип. Таким образом, LDNR - это всего лишь сокращенное написание слова Londoner (житель Лондона).
Однако "Л/ДНР" - это также название оккупированных пророссийскими террористами территорий Украины. Поэтому новое лого фирмы может восприниматься неоднозначно.
Теги: Донбасс, Лондон, марафонский бег, Nike, логотип
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