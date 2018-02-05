Определился соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2018

05.02.2018 12:45

В Любляне (Словения) определились все четвертьфинальные пары XI чемпионата Европы по футзалу, сообщает Укринформ.

Национальная сборная Украины 6 февраля встретится с действующим обладателем титула командой Испании, которая заняла первое место в группе D, минимально переиграв футзалистов Азербайджана (1:0), сообщает Укринформ.

В другом матче вторника Азербайджан сойдется с Португалией. Днем ранее, 5 февраля, путевки в полуфинал разыграют Сербия и Казахстан, Словения и Россия.

Полуфиналы Евро-2018 назначены на 8 февраля. Матч за третье место и финал состоятся 10 февраля.