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В Казахстане "приписали" ФК "Олимпик" к "ДНР"

06.02.2018 10:50
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В Казахстане "приписали" ФК "Олимпик" к "ДНР"

Казахский клуб "Кайсар" выложил на своей странице в Instagram календарь контрольных матчей на сборах. Все бы ничего, однако донецкий "Олимпик", против которого и должен сыграть "Кайсар", в календаре был отмечен под флагом "ДНР", сообщает ТСН.
Тем не менее, через некоторое время руководители команды изменили календарь, в котором вернули дончанам украинский флаг. Следует отметить, что игра между этими командами состоится 9-го февраля 2018 года.



Теги: Донбасс, Казахстан, ДНР, ФК "Олимпик"
 
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