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В Пхенчхане стартовали зимние Олимпийские игры-2018
Зимние Олимпийские игры-2018 стартовали в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Телеканал новостей «24».
Церемония открытия началась 9 февраля в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Продлится действо 2 часа - до 22:00 по местному времени (15:00 по Киеву).
На Зимних Олимпийских играх-2018 пройдут соревнования по 15 видам спорта, в которых разыграют 102 комплекта наград. В Олимпиаде примут участие 84 страны. Соревнования пройдут по восьми ледовым дисциплинам (бобслей, санный спорт, скелетон, хоккей с шайбой, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и керлинг) и по семи лыжным (горнолыжный спорт, сноубординг, фристайл, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье).
Украину на Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена в 9 видах спорта.
Теги: Олимпиада-2018, открытие, церемония
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