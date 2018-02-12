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UA:Перший отказался показывать ЧМ-2018
12.02.2018 13:40
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что телеканал UA:Перший не покажет матчи чемпионата мира-2018, передает sportarena.com.
Аласания сообщил, что НОТУ отказывается от показа матчей чемпионата мира-2018, хотя владеет правами на трансляцию.
«Отказываемся показывать чемпионат мира по футболу, который состоится в России в этом году. Это серьезное многомиллионое дело, права на показ приобретены еще до 2013 года», — сказал Зураб Аласания в интервью Урядовому курьеру.
«Это непростое решение. НОТУ может показывать чемпионат мира в Москве? Нет. Вот теперь и рынок, который имел договоренности о параллельном показе, узнав позицию телекомпании, также начал отказываться».
Теги: Украина, Чемпионат мира по футболу, трансляция, Первый канал
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