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На матч «Шахтер» – «Рома» уже продано 30 тысяч билетов
13.02.2018 13:15
Cегодня к нам возвращается Большой европейский футбол. Во вторник, 13 февраля, состоится первая игра в 1/8 Лиги чемпионов. Итальянский Ювентус примет на своем поле английский Тотенхэм, сообщает СТРАНА.ua.
А донецкий Шахтер свой поединок проведет против итальянской Ромы 21 февраля. Интерес к этому матчу огромный. Дончане уже продали на поединок 30 000 билетов.
Так что если кто хочет вживую посмотреть матч Шахтер - Рома, то следует поторопиться. Харьковский стадион "Металлист", где пройдет встреча, вмещает 40 003 болельщика.
Теги: Донбасс, билеты, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
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