На матч «Шахтер» – «Рома» уже продано 30 тысяч билетов

13.02.2018 13:15

Cегодня к нам возвращается Большой европейский футбол. Во вторник, 13 февраля, состоится первая игра в 1/8 Лиги чемпионов. Итальянский Ювентус примет на своем поле английский Тотенхэм, сообщает СТРАНА.ua.

А донецкий Шахтер свой поединок проведет против итальянской Ромы 21 февраля. Интерес к этому матчу огромный. Дончане уже продали на поединок 30 000 билетов.

Так что если кто хочет вживую посмотреть матч Шахтер - Рома, то следует поторопиться. Харьковский стадион "Металлист", где пройдет встреча, вмещает 40 003 болельщика.