На Олимпиаде-2018 зафиксирован первый положительный допинг-тест

13.02.2018 13:00

21-летний японский шорт-трекист Кей Сайто отстранен от Олимпийских игр 2018 года после того, как его допинг-проба оказалась положительной, сообщает УНН со ссылкой на USA Today.

Отмечается, что Олимпийский комитет Японии 13 февраля созовет срочную пресс-конференцию по этому поводу. Также сообщается, что Сайто стал первым в истории страны Восходящего солнца олимпийцем, который провалил допинг тест на зимних Олимпийских играх.

В пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат ацетазоламид. После рассмотрения заявления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) суд пришел к выводу, что спортсмен принимал вещество добровольно. Японца также отстранили от участия в других соревнованиях под эгидой ISU.