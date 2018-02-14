На Олимпиаде выгнали со стадиона россиян с красными флагами

14.02.2018 09:50

Во время лыжных соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане сотрудники стадиона попытались забрать у российских болельщиков флаги СССР и ВЛКСМ. Флаги россияне не отдали, поэтому их выгнали с соревнований, сообщает Телеканал новостей «24».

"Вот так россиян притесняют. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у российских волонтеров", – рассказал один из болельщиков.

Однако, как объяснили работники стадиона, в Южной Корее коммунистическая символика запрещена из-за напряженных отношений с КНДР.