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Стало известно, кто покажет ЧМ-2018 в Украине
15.02.2018 10:00
Телеканал «Интер» станет транслятором матчей ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, сообщает Sport.ua.
Ранее решение отказаться от трансляции мирового футбольного первенства приняли "Медиа Группа Украина" ("Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина") и Национальная телерадиокомпания Украины ("UA:Перший").
Напомним, что ЧМ-2018 начнется 14 июня и продлится один месяц.
Теги: Чемпионат мира по футболу, трансляция, телеканал "Интер"
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