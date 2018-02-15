Стало известно, кто покажет ЧМ-2018 в Украине

15.02.2018 10:00

Телеканал «Интер» станет транслятором матчей ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, сообщает Sport.ua.

Ранее решение отказаться от трансляции мирового футбольного первенства приняли "Медиа Группа Украина" ("Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина") и Национальная телерадиокомпания Украины ("UA:Перший").

Напомним, что ЧМ-2018 начнется 14 июня и продлится один месяц.