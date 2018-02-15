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Украинка с немецким паспортом выиграла олимпийское "золото" и установила мировой рекорд
15.02.2018 10:20
На XXIII зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Республика Корея) фигуристы разыграли награды в соревнованиях спортивных пар. Первенствовала немецкая пара в составе экс-украинки Алены Савченко и Бруно Массо (235,90 балла), сообщает Укринформ.
Победители установили мировой рекорд в произвольной программе, показав результат 159,31 балла. "Серебро" досталось чемпионам мира из Китая Сун Венцзинь и Хан Кона (235,47), "бронза" - у канадцев Меган Дюгамель и Эрика Рэдфорда (230,15).
Теги: Украина, фигурное катание, Олимпиада-2018, золотая медаль
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