Украинка с немецким паспортом выиграла олимпийское "золото" и установила мировой рекорд

15.02.2018 10:20

На XXIII зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Республика Корея) фигуристы разыграли награды в соревнованиях спортивных пар. Первенствовала немецкая пара в составе экс-украинки Алены Савченко и Бруно Массо (235,90 балла), сообщает Укринформ.

Победители установили мировой рекорд в произвольной программе, показав результат 159,31 балла. "Серебро" досталось чемпионам мира из Китая Сун Венцзинь и Хан Кона (235,47), "бронза" - у канадцев Меган Дюгамель и Эрика Рэдфорда (230,15).