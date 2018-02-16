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Киевское "Динамо" упустило победу в Афинах (ВИДЕО)
16.02.2018 08:30
Киевское "Динамо" сыграло вничью 1:1 на выезде с греческим АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, сообщает "Страна.UA".
Счет в матче в Афинах на 19-й минуте открыл полузащитник украинской команды Виктор Цыганков. А на 80-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет усилиями шведа Астрита Айдаревича. Хавбек греков, только появившись на поле, замкнул у ворот Бойко подачу со штрафного, назначенного за фол Хачериди.
Теперь все будет решаться в ответном матче, который запланирован на 22 февраля в Киеве.
Теги: футбол, Афины, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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