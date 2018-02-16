Киевское "Динамо" упустило победу в Афинах (ВИДЕО)

16.02.2018 08:30

Киевское "Динамо" сыграло вничью 1:1 на выезде с греческим АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, сообщает "Страна.UA".

Счет в матче в Афинах на 19-й минуте открыл полузащитник украинской команды Виктор Цыганков. А на 80-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет усилиями шведа Астрита Айдаревича. Хавбек греков, только появившись на поле, замкнул у ворот Бойко подачу со штрафного, назначенного за фол Хачериди.

Теперь все будет решаться в ответном матче, который запланирован на 22 февраля в Киеве.