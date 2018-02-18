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Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2018
18.02.2018 18:25
Александр Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады-2018. Спортсмен победил в соревнованиях по фристайлу, сообщает Телеканал новостей «24».
Украинец получил от судей 128, 51 балла. На втором месте представитель Китая Цзя Цзунян. Он проиграл Александру всего 0,46 балла.
Бронзовую медаль получил спортсмен из России Илья Буров. Его выступление судьи оценили в 122.17 балла.
Теги: Украина, Олимпиада-2018, золотая медаль
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