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Свитолина разгромила россиянку в финале турнира WTA в Дубае
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в финале турнира WTA в Дубае, сообщает Телеканал новостей «24».
Украинка уверенно торжествовала над россиянкой со счетом 6:4, 6:0. Поединок длился 1 час 10 минут. В течение всего матча Элина сохраняла превосходство над соперницей из России. В целом украинка выполнила 2 эйса и использовала 4 брейк-пойнта из 10.
Таким образом Элина Свитолина защитила титул на турнире категории WTA Premier в Дубае с призовым фондом 2 миллиона долларов.
23 февраля в полуфинале турнира WTA серии Dubai Duty Free Tennis Championships Элина Свитолина без проблем разобралась с 9-й ракеткой мира немкой Анджелик Кербер.
Титул в Дубае стал для Свитолиной 11-м в карьере. Украинка стала лишь третьей теннисисткой после титулованных Венус Уильямс и Жюстин Энен, которая сумела защитить победу на этом харде.
Теги: теннис, Дубай, Элина Свитолина
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