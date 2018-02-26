Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Свитолина разгромила россиянку в финале турнира WTA в Дубае

26.02.2018 15:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Свитолина разгромила россиянку в финале турнира WTA в Дубае

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в финале турнира WTA в Дубае, сообщает Телеканал новостей «24».
Украинка уверенно торжествовала над россиянкой со счетом 6:4, 6:0. Поединок длился 1 час 10 минут. В течение всего матча Элина сохраняла превосходство над соперницей из России. В целом украинка выполнила 2 эйса и использовала 4 брейк-пойнта из 10.
Таким образом Элина Свитолина защитила титул на турнире категории WTA Premier в Дубае с призовым фондом 2 миллиона долларов.
23 февраля в полуфинале турнира WTA серии Dubai Duty Free Tennis Championships Элина Свитолина без проблем разобралась с 9-й ракеткой мира немкой Анджелик Кербер.
Титул в Дубае стал для Свитолиной 11-м в карьере. Украинка стала лишь третьей теннисисткой после титулованных Венус Уильямс и Жюстин Энен, которая сумела защитить победу на этом харде.



Теги: теннис, Дубай, Элина Свитолина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх