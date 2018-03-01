Порошенко наградил единственного медалиста Олимпиады орденом и квартирой

01.03.2018 16:00

Президент Петр Порошенко во время встречи с чемпионом ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александром Абраменко вручил ему орден За заслуги III степени и сертификат на квартиру. Об этом в четверг, 1 марта, сообщает пресс-служба президента, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что главный тренер сборной команды Украины по фристайлу Энвер Аблаев также получил орден За заслуги III степени. Атлетов наградили за достижение высоких спортивных результатов на ХХIII зимних Олимпийских играх 2018 в городе Пхенчхан в Южной Корее.

"В Украине очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа, о которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото... Ты навсегда в пантеоне славы украинского олимпийского спорта", - сказал Порошенко.