«Шахтер» усилился нигерийским форвардом

03.03.2018 10:45

ФК «Шахтер» подписал контракт с нападающим «Манчестер Сити» Оларенважу Кайоде. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа, сообщает terrikon.com.

Справка:

Оларенважу (Ларри) Кайоде

Родился 8 мая 1993 года в Ибадане (Нигерия).

Амплуа: нападающий

Рост: 175 см

Выступал за «Люцерн» (Швейцария), «Маккаби» (Нетания, Израиль), «Аустрию» (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии – 2016/17.

В августе 2017-го подписал четырехлетний контракт с английским «Манчестер Сити». Первую половину текущего сезона Кайоде на правах аренды провел в «Жироне» (12 матчей в Примере).