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ФК "Шахтер" вложит миллиард гривен в развитие спорта в Мариуполе
Крупную спортивную базу создадут в Мариуполе: она будет работать круглый год и превратит город в спортивный центр. Об этом речь шла на презентации целевой программы "Развитие спорта в Мариуполе: Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым", сообщает ОстроВ.
В новый проект по развитию спорта будут вовлечено 100 тысяч жителей. Спонсором программы выступит ФК "Шахтер", который недавно перерегистировался в Мариуполе и намерен платить в бюджет города 200 млн грн. Озвученная сумма инвестиций в развитие городского спорта - 1 млрд грн.
На совместной презентации Мариупольский городской голова Вадим Бойченко и Гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин сообщили о будущей реконструкции спортивных объектов, строительстве футбольных полей в каждой школе, бассейнов в каждом районе, подготовке школьных тренеров и т.д.
"У нас появляется титульный спонсор нашей программы, которая соизмеряется миллиардом гривен… Что сегодня этот проект для города Мариуполя? Очень просто его можно охарактеризовать – это такой полномасштабный пилотный амбициозный проект, которого никто не делал в Украине. Я уверен, что мы станем теми первопроходцами, которые станут хорошим примером для всей Украины. Мы говорим не просто о проекте – мы ставим четкие оцифрованные, структурированные задачи. Сейчас 50 тысяч жителей города занимаются спортом. Мы ставим задачу, чтобы 100 тысяч населения занималось спортом. Мы хотели бы, чтобы не 8 тысяч детей, а 16 тысяч наших детей занималось спортом… И тогда наш город Мариуполь будет первым, как и наш "Шахтер", - заявил Бойченко.
Теги: Донбасс, спорт, Мариуполь, инвестиции, ФК "Шахтёр"
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- ФК "Шахтер" вложит миллиард гривен в развитие спорта в Мариуполе09:20
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