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Футболиста удалили с поля из-за фамилии

09.03.2018 19:00
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Футболиста удалили с поля из-за фамилии

В матче полупрофессиональных английских команд «Хемел Хемпстед Таун» и «Ист Таррока» произошел курьезный эпизод, связанный с удалением футболиста Санчеза Уотта. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Олли Бэйлис.

Из-за того, что на майках футболистов были написаны исключительно номера, для вынесения предупреждения судья матча был вынужден спросить у игрока его фамилию. Ответ Уотта он принял за издевательство и показал футболисту прямую красную карточку. Фамилия 27-летнего англичанина созвучна с вопросом «What?» («Что?» — в переводе с английского).

Позже игрокам «Хемел Хемпстед Таун» удалось оспорить решение арбитра и футболист вернулся на поле. Матч завершился победой «Хемела» со счетом 2:0. Один из мячей забил Уотт.

Уотт числился в системе футбольного клуба Арсенал с 1998 по 2013 год, но не провел в составе взрослой команды ни одного матча.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
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