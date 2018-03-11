Украина завоевала второе "золото" на Паралимпиаде-2018

11.03.2018 11:10

Максим Яровой завоевал вторую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея), сообщает Укринформ.

Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Тарас Рудь в этой дисциплине занял 7-е место.

Для Ярового это четвертая награда на Паралимпиадах и первое "золото". Четыре года назад в Сочи Максим выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.

В активе сборной Украины уже 6 наград - 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.

Паралимпиада-2018 продлится до 18 марта.