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Сегодня "Динамо" попробует "пройти" "Лацио"
15.03.2018 13:20
Сегодня, 15 марта в Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио", сообщает ТСН.
Первая игра завершилась со счетом 2:2. Для выхода в четвертьфинал "Динамо" достаточно ничьей 0:0 или 1:1, главное - не проиграть.
Согласно котировкам букмекеров, фаворитом встречи будут гости: "Динамо" – "Лацио" – 3.20 х 3.50 х 2.20.
Матч стартует в 20:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".
Теги: букмекер, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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