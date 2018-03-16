Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Динамо" вслед за "Шахтером" споткнулось об "итальянский барьер"

16.03.2018 11:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Динамо" вслед за "Шахтером" споткнулось об "итальянский барьер"

«Динамо» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы уступило «Лацио» и выбыло из Лиги Европы, сообщает XSPORT.ua.
Счет во встрече на 23-й минуте открыл Лукас Лейва, который, опередив Владимира Шепелева, головой замкнул передачу с углового. А уже под занавес поединка точку во встрече поставил Стефан Де Врей. Голландец также отметился после корнера.
В целом, весь поединок прошел под диктовку гостей. Команда Симоне Индзаги с самого начала матча захватила инициативу и регулярно создавала моменты у ворот Дениса Бойко. В свою очередь «Динамо» в созидании не очень преуспело. За 90 минут киевляне не нанесли ни одного удара в створ.
В итоге – закономерная победа «Лацио», которое вслед за «Ромой» выбивает украинский клуб из еврокубков.
Напомним, первый поединок на «Стадио Олимпико» завершился со счетом 2:2. Таким образом, двухматчевое противостояние завершилось с общим счетом 4:2 в пользу «орлят».



Теги: Италия, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх