"Динамо" вслед за "Шахтером" споткнулось об "итальянский барьер"

16.03.2018 11:20

«Динамо» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы уступило «Лацио» и выбыло из Лиги Европы, сообщает XSPORT.ua.

Счет во встрече на 23-й минуте открыл Лукас Лейва, который, опередив Владимира Шепелева, головой замкнул передачу с углового. А уже под занавес поединка точку во встрече поставил Стефан Де Врей. Голландец также отметился после корнера.

В целом, весь поединок прошел под диктовку гостей. Команда Симоне Индзаги с самого начала матча захватила инициативу и регулярно создавала моменты у ворот Дениса Бойко. В свою очередь «Динамо» в созидании не очень преуспело. За 90 минут киевляне не нанесли ни одного удара в створ.

В итоге – закономерная победа «Лацио», которое вслед за «Ромой» выбивает украинский клуб из еврокубков.

Напомним, первый поединок на «Стадио Олимпико» завершился со счетом 2:2. Таким образом, двухматчевое противостояние завершилось с общим счетом 4:2 в пользу «орлят».