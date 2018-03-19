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"Шахтер" установил исторический рекорд УПЛ

19.03.2018 10:45
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"Шахтер" установил исторический рекорд УПЛ

Накануне "горняки" расправились с Мариуполем со счетом 3:0, оформив при этом историческое достижение. Данная победа стала для дончан пятой подряд с разницей минимум в три мяча, сообщает football.ua.
Таким образом, "Шахтеру" установил новый рекорд чемпионата Украины по количеству крупных побед – ранее самим "горнякам" и "Динамо" удавалось добыть лишь четыре подряд виктории с разгромным счетом.
Помимо Мариуполя "Шахтер" обыграл "Черноморец" (5:0), "Зирку" (5:0), "Карпаты" (3:0) и "Ворсклу" (3:0).
В данный момент "горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на 6 очков.



Теги: Донбасс, Чемпионат Украины, рекорд, ФК "Шахтёр"
 
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