Последние новости раздела
- "Шахтер" установил исторический рекорд УПЛ10:45
- Бокс: украинец Гвоздик победил француза Амара07:30
- Украинские биатлонисты принесли еще три медали в копилку паралимпийской сборной11:40
- "Динамо" вслед за "Шахтером" споткнулось об "итальянский барьер"11:20
- Сегодня "Динамо" попробует "пройти" "Лацио"13:20
- Украинским спортсменам запретят участвовать в соревнованиях на территории РФ11:52
- «Донбасс» вновь разгромил «Динамо» и вышел в финал07:40
- Золото Тараса Радя вывело Украину на второе место медального зачета Паралимпиады-201808:30
- Украина поднялась на 3 место в общекомандном зачете Паралимпиады-201810:40
- Украина завоевала второе "золото" на Паралимпиаде-201811:10
"Шахтер" установил исторический рекорд УПЛ
19.03.2018 10:45
Накануне "горняки" расправились с Мариуполем со счетом 3:0, оформив при этом историческое достижение. Данная победа стала для дончан пятой подряд с разницей минимум в три мяча, сообщает football.ua.
Таким образом, "Шахтеру" установил новый рекорд чемпионата Украины по количеству крупных побед – ранее самим "горнякам" и "Динамо" удавалось добыть лишь четыре подряд виктории с разгромным счетом.
Помимо Мариуполя "Шахтер" обыграл "Черноморец" (5:0), "Зирку" (5:0), "Карпаты" (3:0) и "Ворсклу" (3:0).
В данный момент "горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на 6 очков.
Теги: Донбасс, Чемпионат Украины, рекорд, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- В ОРЛО десятки жителей отравились «угощением» из «полевой кухни»09:41
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- "Шахтер" установил исторический рекорд УПЛ10:45
- В Беларуси сняли с телеэфира российский фильм "Крым"10:30
- Гидрометцентр: Зима в Украине будет свирепствовать еще несколько дней10:20
- Виз больше не надо: для украинцев открыли страну потрясающих небоскребов10:12
- Уже скоро: индейцы напророчили очередной Армагеддон10:00
- Всплыл: Азаров напрашивается в суд по делу Януковича09:52
- В ОРЛО десятки жителей отравились «угощением» из «полевой кухни»09:41
- Актер Федор Добронравов попал в больницу09:29
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Донетчина сегодня протестовала
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения