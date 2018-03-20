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«Манчестер Юнайтед» предложил 60 миллионов фунтов за полузащитника «Шахтера»

20.03.2018 14:00
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«Манчестер Юнайтед» предложил 60 миллионов фунтов за полузащитника «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Фред летом может сменить клубную прописку и перебраться в АПЛ. На хавбека нацелился «Манчестер Юнайтед», сообщает XSPORT.ua.
По последней информации, руководство «красных дьяволов» предложит за бразильского хавбека 60 миллионов фунтов. Ранее «манкунианцы» готовы были отдать на 10 миллионов меньше.



Теги: трансфер, полузащитник, ФК "Шахтёр", ФК "Манчестер Юнайтед"
 
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