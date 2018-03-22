Марадона назвал фаворитов ЧМ-2018

22.03.2018 16:00

Знаменитый аргентинец Диего Марадона не считает французов претендентами на победу в чемпионате мира, который пройдет в России, сообщает terrikon.com.

"Сборная Франции - хорошая команда, за нее выступают сильные игроки, например, Погба, но она совсем не фаворит турнира, - сказал чемпион мира-1986, которого цитируют информационные агентства. - Для меня фавориты турнира - Германия и Испания".