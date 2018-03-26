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Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки

26.03.2018 08:40
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Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO, украинец Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки Криштиану Роналду – лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", форварду "Реала" и сборной Португалии, передает Телеканал новостей «24».
Об этом в своем Instagram сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас.
"Было приятно встретиться с наилучшим, с Криштиану Роналду, и передать ему подарок от наилучшего, от Василия Ломаченко", – говорится в заметке Климаса.



Теги: Криштиану Роналду, подарок, перчатки, Василий Ломаченко
 
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