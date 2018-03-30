На игру «Мариуполь» - «Динамо» приедет Петр Порошенко

30.03.2018 10:30

Президент Украины Петр Порошенко посетит матч 25-го тура УПЛ между «Мариуполем» и «Динамо», который состоится 1-го апреля, сообщает XSPORT.ua.

В связи с этим время начала поединка было перенесено с 14:00 на 17:00. Билеты на матч уже поступили в продажу.

Напомним, осенью прошлого года «Динамо» отказалось ехать в «Мариуполь», так как президент столичного клуба Игорь Суркис не получил гарантий безопасности.

В итоге киевляне были наказаны техническим поражением, проиграв дело ФФУ в CAS.