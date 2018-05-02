"Реал" завоевал первую путевку в Киев

02.05.2018 08:50

В Мадриде состоялся второй матч полуфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией", сообщает UA-Футбол.

Мюнхенской "Баварии" не удалось отыграть фору, которую она дала мадридскому "Реалу" на своем поле. Но красные были близки к тому, чтобы все же вырвать победу по итогам двух матчей. Чемпион Германии создал гораздо больше моментов, чем сливочные, но в финальный свисток зафиксировал счет 2:2.

В первом тайме отличились Киммих и Бензема, в начале второго Карим оформил дубль после ошибки голкипера, а Родригес выровнял положение. Но только во втором матче. По сумме двух поединков сильнее оказался "Реал" 4:3.

В финале Лиги Чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве, команда Зидана сыграет с победителем пары "Рома" - "Ливерпуль".