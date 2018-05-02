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"Реал" завоевал первую путевку в Киев

02.05.2018 08:50
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"Реал" завоевал первую путевку в Киев

В Мадриде состоялся второй матч полуфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией", сообщает UA-Футбол.
Мюнхенской "Баварии" не удалось отыграть фору, которую она дала мадридскому "Реалу" на своем поле. Но красные были близки к тому, чтобы все же вырвать победу по итогам двух матчей. Чемпион Германии создал гораздо больше моментов, чем сливочные, но в финальный свисток зафиксировал счет 2:2.
В первом тайме отличились Киммих и Бензема, в начале второго Карим оформил дубль после ошибки голкипера, а Родригес выровнял положение. Но только во втором матче. По сумме двух поединков сильнее оказался "Реал" 4:3.
В финале Лиги Чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве, команда Зидана сыграет с победителем пары "Рома" - "Ливерпуль".



Теги: футбол, Лига Чемпионов, финал, Реал (Мадрид)
 
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