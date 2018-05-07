Киевляне предлагают гостям финала Лиги Чемпионов бесплатное жилье

07.05.2018 09:10

Фанаты запустили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, чтобы обеспечить гостей столицы на время финала Лиги Чемпионов жильем. Болельщиков киевлянам предлагают принимать у себя дома бесплатно, сообщает Телеканал новостей «24».

"Это движение начали обычные киевляне, узнав о том, что киевские гостиницы подняли цены именно на дату финала до заоблачных. Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг", – отметили организаторы флешмоба.

Тех, кто желает присоединиться к акции, просят постить контакты на английском с хэштегом #FreeKyivCouch4Fans.

Напомним, на время проведения финала Лиги Чемпионов в Киеве цены на жилье выросли до невероятных отметок. Так, на популярных сайтах аренды жилья можно увидеть "космические" цифры даже в 140 тысяч гривен за ночь.