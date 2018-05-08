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Экс-форварда "Шахтера" "сделали" тренером в "ДНР"

08.05.2018 09:55
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Экс-форварда "Шахтера" "сделали" тренером в "ДНР"

Легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Воробей назвал ложью информацию о том, что он работает в одной из детско-юношеских спортивных школ "ДНР", сообщает Обозреватель.
Один из лучших бомбардиров в истории "горняков" рассказал о подставе со стороны экс-игрока "оранжево-черных" Виктора Звягинцева и известного комментатора Вячеслава Шарафутдинова.
"Я – тренер "Десны" из Погребов, а не СДЮСШОР из "ДНР". Насколько я знаю, там два человека – Звягинцев и Шарафутдинов – решили пропиариться. Наверное, просто других слов не подберу. Они запускали там какой-то проект, решив, похоже, привлечь людей, назвав фамилии разных знаменитых футболистов. Возможно, случайно назвали и мою", – сказал Воробей в интервью Вацко Light.



Теги: Донбасс, тренер, Андрей Воробей, ДНР
 
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