Экс-форварда "Шахтера" "сделали" тренером в "ДНР"

08.05.2018 09:55

Легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Воробей назвал ложью информацию о том, что он работает в одной из детско-юношеских спортивных школ "ДНР", сообщает Обозреватель.

Один из лучших бомбардиров в истории "горняков" рассказал о подставе со стороны экс-игрока "оранжево-черных" Виктора Звягинцева и известного комментатора Вячеслава Шарафутдинова.

"Я – тренер "Десны" из Погребов, а не СДЮСШОР из "ДНР". Насколько я знаю, там два человека – Звягинцев и Шарафутдинов – решили пропиариться. Наверное, просто других слов не подберу. Они запускали там какой-то проект, решив, похоже, привлечь людей, назвав фамилии разных знаменитых футболистов. Возможно, случайно назвали и мою", – сказал Воробей в интервью Вацко Light.