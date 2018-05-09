ФИФА оштрафовала Россию за расизм

09.05.2018 16:40

ФИФА оштрафовала руководящий орган российского футбола за расистские выкрики местных болельщиков в товарищеской игре против сборной Франции, сообщает Новое время.

Российский футбольный союз должен будет заплатить Международной федерации футбола штраф в размере 30 тысяч швейцарских франков.

Видео с матча, в котором Франция выиграла со счетом 3:1, показало, что российские зрители целенаправленно имитировали звуки обезьян по отношению к полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба перед тем, как француз забил гол.