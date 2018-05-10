"Шахтер" в 12 раз завоевал Кубок Украины по футболу (ВИДЕО)

10.05.2018 08:00

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли в среду, 9 мая, киевское "Динамо" (2:0) в финале Кубка Украины сезона-2017/2018. Мячи на "Днепр-Арене" в Днепре забили Факундо Феррейра (48-я минута) и Ярослав Ракицкий (61), сообщает Укринформ.

Финальный матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром ФИФА 41-летним львовянином Юрием Можаровским. За игрой на "Днепр-Арене" наблюдала 31 тысяча болельщиков.

Это уже 12-е кубковое достижение "Шахтера" за время независимости Украины. У "Динамо" осталось 11 кубковых побед. Еще дважды почетный трофей завоевывал одесский "Черноморец" и по одному разу - полтавская "Ворскла" и симферопольская "Таврия".

Кроме того, это была десятая очная встреча "Динамо" и "Шахтера" в финалах Кубка Украины. Обе команды праздновали успех по пять раз: киевляне - в 2003, 2005, 2007, 2014 и 2015 годах, "горняки" - в 2002, 2008, 2011, 2017 и 2018-м.