Букмекеры назвали фаворита боя Ломаченко - Линарес

12.05.2018 13:30

В субботу, 12 мая поздно ночью в Нью-Йорке состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBA в легком весе - Хорхе Линарес будет защищать свой титул от посягательств Василия Ломаченко, сообщает UA-Футбол.

Несмотря на то, что украинский боксер перешел в новую для себя весовую категорию (до 61,2 кг), именно он считается фаворитом поединка.

В том, что Ломаченко победит, уверены все ведущие букмекерские конторы. Например, британская William Hill дает коэффициент на победу Василия всего 1,08, тогда как вероятность успеха венесуэльца оценивается в 7,5.

1xBet верит в победу Ломаченко еще больше - сумма, поставленная на победу Василия, в случае успеха увеличится всего в 1,065 раза. При этом коэффициент на победу Линареса - в 12,5.

Эксперты Пари-Матч уверены, что Ломаченко досрочно закончит бой. Коэффициент на то, что поединок продлится менее 12 раундов, равен всего 1,6. Букмекеры верят, что украинский боксер имеет наибольшие шансы нокаутировать соперника в шестом или седьмом раунде - коэффициент на такой результат составляет 11,0. Вероятность победы Ломаченко с 4-го по 6-й или с 7-го по 9-й раунды оценивается коэффициентом 4,5.