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Василий Ломаченко отправил Хорхе Линареса в нокаут (ВИДЕО)

13.05.2018 07:00
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Василий Ломаченко отправил Хорхе Линареса в нокаут (ВИДЕО)

Украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе, нокаутировав Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) в десятом раунде, сообщает XSPORT.ua.
Ломаченко начал бой с разведки и первые два раунда боксеры провели без особой активности. После этого украинец начал набирать обороты и выглядел активнее своего соперника. Вот только в шестом раунде Линарес нанес правый прямой и застал Ломаченко врасплох – украинец впервые в профессионалах оказался в нокдауне.
Однако украинец сразу же встал и вернулся в бой. А после нескольких равных раундов ударом по печени Василий потряс своего соперника и отправил венесуэльца в нокаут.



Теги: бокс, победа, нокаут, Василий Ломаченко
 
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