Василий Ломаченко отправил Хорхе Линареса в нокаут (ВИДЕО)

13.05.2018 07:00

Украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе, нокаутировав Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) в десятом раунде, сообщает XSPORT.ua.

Ломаченко начал бой с разведки и первые два раунда боксеры провели без особой активности. После этого украинец начал набирать обороты и выглядел активнее своего соперника. Вот только в шестом раунде Линарес нанес правый прямой и застал Ломаченко врасплох – украинец впервые в профессионалах оказался в нокдауне.

Однако украинец сразу же встал и вернулся в бой. А после нескольких равных раундов ударом по печени Василий потряс своего соперника и отправил венесуэльца в нокаут.