В Иерусалиме переименовали местный футбольный клуб в честь Трампа

14.05.2018 11:20

Израильский футбольный клуб из Иерусалима "Бейтар" переименовали в честь президента США Дональда Трампа – отныне он будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим". Об этом сообщается на официальной странице команды в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Решение переименовать клуб, добавив в его название фамилию американского лидера, приняли владелец "Бейтара" Эли Табиб и его президент Эли Охана. Отмечается, что такой чести Трамп удостоился за "мужественный поступок" – признание Иерусалима столицей Израиля.

6 декабря 2017 года Трамп, вопреки предостережениям мирового сообщества, решил признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда из Тель-Авива посольство США.