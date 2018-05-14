Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

В Иерусалиме переименовали местный футбольный клуб в честь Трампа

14.05.2018 11:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Иерусалиме переименовали местный футбольный клуб в честь Трампа

Израильский футбольный клуб из Иерусалима "Бейтар" переименовали в честь президента США Дональда Трампа – отныне он будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим". Об этом сообщается на официальной странице команды в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Решение переименовать клуб, добавив в его название фамилию американского лидера, приняли владелец "Бейтара" Эли Табиб и его президент Эли Охана. Отмечается, что такой чести Трамп удостоился за "мужественный поступок" – признание Иерусалима столицей Израиля.
6 декабря 2017 года Трамп, вопреки предостережениям мирового сообщества, решил признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда из Тель-Авива посольство США.



Теги: Иерусалим, футбольный клуб, Дональд Трамп, переименование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх