Двух футболистов "Шахтера" пригласили на ЧМ-2018 в России

15.05.2018 09:45

Наставник национальной сборной Бразилии по футболу Тит определился с окончательной заявкой на чемпионат мира 2018 года, который пройдет с 14 июня на территории России, сообщает УНН.

В список из 23 игроков вошли и два представителя донецкого “Шахтера” — Фред и Тайсон. Стоит отметить, что в заявке также присутствуют трое экс-игроков "горняков" - Виллиан и Фернандиньо и Дуглас Коста.