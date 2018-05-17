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Названа новая дата поединка между Усиком и Гассиевым

17.05.2018 10:45
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Названа новая дата поединка между Усиком и Гассиевым

Финальный поединок Всемирной боксерской серии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля. Об этом в Twitter сообщил журналист UCNLive Марио Лопес, передает Телеканал новостей «24».
Впрочем место проведения боя до сих пор неизвестно.
Напомним, ранее организаторы WBSS планировали, что решающий бой Усик – Гассиев состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, но в начале апреля появилась информация, что поединок перенесли на лето: точные дату, время и место не объявляли.



Теги: дата, поединок, финал, Александр Усик
 
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