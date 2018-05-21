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Украинская теннисистка обыграла первую ракетку мира

21.05.2018 13:10
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Украинская теннисистка обыграла первую ракетку мира

Украинка Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп, сообщает сайт Подробности.ua.
Наша теннисистка выиграла турнир Женской теннисной ассоциации в Риме, защитив свой титул чемпионки. В прошлом году Свитолина также победила в этом турнире.
Таким образом первая ракетка Украины сумела сохранить свои позиции в рейтинге WTA, оставшись на четвертом месте.



Теги: Рим, победа, WTA, Элина Свитолина
 
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