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35 футбольных клубов Украины заподозрили в «договорняках»

23.05.2018 10:15
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35 футбольных клубов Украины заподозрили в «договорняках»

Нацполиция совместно с ГПУ провели обыски в 35 футбольных клубах. Их функционеров подозревают в организации так называемых «договорных» матчей, сообщает сайт Подробности.ua.
Правоохранители выяснили, что о счете организаторы договаривались еще до начала игры. А потом делали ставки в букмекерских конторах. На этом злоумышленники зарабатывали почти 5 000 000 долларов в год. А для того, чтобы матч закончился с "нужным" результатом, организаторы подкупали игроков и арбитров.
"Таких договорных футбольных матчей мы установили, по меньшей мере 50. Это первый случай у нас в Украине, когда к ответственности будут притягени не только игроки футбольных клубов. Но и организаторы, то есть функционеры этой системы", - заявил Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины.



Теги: Украина, футбол, полиция, коррупция, договор
 
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