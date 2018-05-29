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Фанаты "Черноморца" побили главного тренера после вылета команды из УПЛ

29.05.2018 10:30
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Фанаты "Черноморца" побили главного тренера после вылета команды из УПЛ

Футбольные болельщики "Черноморца" избили главного тренера одесского клуба Константина Фролова после вылета команды в первую лигу, сообщает СТРАНА.ua.
Конфликт развязался после встречи, когда тренер подошел к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Нескольким фанатам это не понравилось и они нанесли серию ударов по голове тренера одесситов.
Тренер в срочном порядке покинул место происшествия.
Возможно это и стало причиной, по которой тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию.
Позже Фролов появился в эфире "Футбол News" с гематомой под глазом.
Напомним, в ответном переходном матче за право выступать в УПЛ "Полтава" в овертайме разгромила "Черноморец" (3:0). Первый матч закончился минимальной победой одесситов (1:0).



Теги: избиение, тренер, ФК "Черноморец"
 
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