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Россия «присвоила» легендарных украинских футболистов

01.06.2018 09:00
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Россия «присвоила» легендарных украинских футболистов

В московском аэропорту Шереметьево разместили плакаты с легендарными украинскими футболистами, выдав их за российских, сообщает Gazeta.ua.
На постерах изображены Игорь Беланов и Евгений Рудаков, рядом с фотографиями которых красуется надпись "Футбольная Россия".
Игорь Иванович Беланов родился в Одессе и за свою карьеру поиграл в "Черноморце", "Динамо" (Киев), "Боруссии", "Айнтрахте" и мариупольском «Металлурге». Нападающий никогда не выступал ни за один российский клуб.
Евгений Васильевич Рудаков родился в Москве, но хоть и был подписан "Торпедо", не провел за этот или другой российский клуб ни одного матча. Голкипер стал настоящей звездой, защищая ворота киевского "Динамо" в 1963-1977 годах, сыграв в 258 матчах.



Теги: Украина, Россия, футбол
 
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