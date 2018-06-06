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Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"
06.06.2018 08:40
Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника горняков Фреда в клуб. Эту же информацию подтвердил и официальный сайт «Шахтера», сообщает Sport.ua.
Ранее стало известно, что в «Манчестер Юнайтед» 25-летнрй бразилец будет получать 5 млн евро в год.
Трансфер Фреда предположительно обошелся английскому клубу в 60 млн евро. Это делает Фреда самым дорогим игроком в истории УПЛ. Предыдущий рекорд (50 млн евро) принадлежал Алексу Тейшейре.
В «Шахтер» Фред перешел из «Интернасьоналя» в 2013 году за 15 млн евро.
Теги: Донбасс, трансфер, полузащитник, ФК "Шахтёр", ФК "Манчестер Юнайтед"
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