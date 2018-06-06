Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"

06.06.2018 08:40

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника горняков Фреда в клуб. Эту же информацию подтвердил и официальный сайт «Шахтера», сообщает Sport.ua.

Ранее стало известно, что в «Манчестер Юнайтед» 25-летнрй бразилец будет получать 5 млн евро в год.

Трансфер Фреда предположительно обошелся английскому клубу в 60 млн евро. Это делает Фреда самым дорогим игроком в истории УПЛ. Предыдущий рекорд (50 млн евро) принадлежал Алексу Тейшейре.

В «Шахтер» Фред перешел из «Интернасьоналя» в 2013 году за 15 млн евро.