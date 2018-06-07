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Лучший голеадор «Шахтера» перешел в «Бенфику»
07.06.2018 08:45
«Бенфика» объявила о переходе бывшего нападающего «Шахтера» Факундо Феррейры, сообщает пресс-служба клуба, передает XSPORT.ua.
Аргентинский форвард подписал четырехлетний контракт со второй командой Португалии. В «Бенфике» 27-летний игрок будет зарабатывать более 4-х миллионов евро в год.
Всего за «Шахтер» форвард провел 115 матчей, забил 59 голов и совершил 12 ассистов.
Теги: Донбасс, ФК "Шахтёр", Факундо Феррейра
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