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Австралия присоединилась к бойкоту ЧМ в России
08.06.2018 08:50
Официальные делегации от Австралии не посетят Россию во время турнира, а поддерживать игроков от имени государства будет посол, сообщает sportarena.com.
При этом Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы по выступлению команды переадресовала местной федерации футбола.
Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Их решение стало ответом на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля предположительно российскими спецслужбами на территории Соединенного королевства.
Теги: Россия, бойкот, Чемпионат мира по футболу
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