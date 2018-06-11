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Виталий Кличко стал членом Международного зала боксерской славы

11.06.2018 11:25
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Виталий Кличко стал членом Международного зала боксерской славы

Бывший чемпион мира по версиям WBC и WBO в супертяжелом весе Виталий Кличко вошел в число членов Международного зала боксерской славы. Торжественная церемония состоялась в деревне Канастота недалеко от Нью-Йорка, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Достижения нынешнего мэра Киева на профессиональном ринге - 45 побед (из них 41 досрочная) и всего два поражения, причем оба - из-за травм.
Помимо украинского экс-боксера, свои места в IBHOF заняли также известный бесстрашным стилем бокса мексиканец Эрик "Ужасный" Моралес, американский мастер защиты и джеба Рональд "Винки" Райт, а также обозреватели Джим Грэй и Стив Альберт. В зал славы, помимо них, включены и несколько лиц посмертно.
Церемонию вчера, 10 июня, посетили около тысячи любителей этого вида спорта.



Теги: бокс, награда, Виталий Кличко, церемония
 
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