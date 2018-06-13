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Руководство Финляндии отказалось ехать на ЧМ-2018 в России
13.06.2018 13:00
Высшее руководство Финляндии присоединились к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к бойкоту присоединилась Австралия.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Теги: Россия, Финляндия, бойкот, Чемпионат мира по футболу
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