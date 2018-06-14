- ФФУ заподозрили в многомиллионных махинациях с закупками искусственной травы11:25
- Руководство Финляндии отказалось ехать на ЧМ-2018 в России13:00
- Виталий Кличко стал членом Международного зала боксерской славы11:25
- Австралия присоединилась к бойкоту ЧМ в России08:50
- Лучший голеадор «Шахтера» перешел в «Бенфику»08:45
- Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"08:40
- Назван самый дорогой футболист мира11:25
- «Л/ДНР» отдыхают: жители Закарпатья отправились на слет футболистов-сепаратистов11:40
- Россия «присвоила» легендарных украинских футболистов09:00
- Финал Лиги чемпионов "подарил" Киеву более 4 тысяч тонн мусора09:40
ФФУ заподозрили в многомиллионных махинациях с закупками искусственной травы
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по результатам коррупционного скандала с закупкой футбольного покрытия у коммерческих дочерних компаний Федерации футбола Украины, сообщает УНН.
В Бюро отметили, что основанием для начала расследования стали не только заявления, поступившие по этому поводу в НАБУ, но и результаты проведенной информационно-аналитической работы детективов.
Напомним, в конце прошлого года, меньше чем за месяц было проведено 300 тендеров (закупка услуг по строительству и реконструкции покрытия для футбольных полей) без открытых аукционов. И львиную долю этих закупок выиграли коммерческая дочка ФФУ - "ФФУ Продакшн" - или связанные с ФФУ компании.
По итогам этих тендеров, коммерческим структурам ФФУ удалось освоить несколько сотен миллионов бюджетных средств. При этом цена за квадратный метр поля искусственной футбольной травы от "ФФУ Продакшн" была значительно выше европейских аналогов.
Теги: уголовное дело, ФФУ, НАБУ
- Украина готовит заявку на проведение Евро-2020
- Евро-2009: к нам едет Платини
- Кучма обвинил Мельниченко в сотрудничестве со спецслужбами России
- Официальный курс валют на вторник, 9 ноября
- Луценко думает, что Колесникова хотят сделать козлом отпущения
- Торги на межбанке проходят в диапазоне 7,949-7,952 за доллар
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке12:14
- Авдеевка в опасности: боевики "ДНР" ведут массированные обстрелы вблизи оккупированного Донецка11:56
- На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение11:34
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций11:17
- Жители Донецка напуганы мощным взрывом10:55
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ10:36
- Окупанты «ДНР» испытали боевую РСЗО «Снежинка»10:13
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июня08:59
- Новый прорыв украинских инженеров: создан "убийца" российских беспилотников "Анклав"08:52
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки08:43
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке12:14
- Авдеевка в опасности: боевики "ДНР" ведут массированные обстрелы вблизи оккупированного Донецка11:56
- На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение11:34
- ФФУ заподозрили в многомиллионных махинациях с закупками искусственной травы11:25
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций11:17
- Жители Донецка напуганы мощным взрывом10:55
- В Альпах построят музей Джеймса Бонда10:45
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ10:36
- Оформлять ДТП в Украине будут по-новому: что нужно знать10:32
- Окупанты «ДНР» испытали боевую РСЗО «Снежинка»10:13
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!08:03
- Освобождение Донбасса: подробно названы шаги, которые необходимо предпринять07:55
- Жители Донецка в ужасе: вот-вот бензина не будет и на «скорые»07:48
- Почему мы чувствуем усталость: 10 причин22:38
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время16:15
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения