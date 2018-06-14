ФФУ заподозрили в многомиллионных махинациях с закупками искусственной травы

14.06.2018 11:25

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по результатам коррупционного скандала с закупкой футбольного покрытия у коммерческих дочерних компаний Федерации футбола Украины, сообщает УНН.

В Бюро отметили, что основанием для начала расследования стали не только заявления, поступившие по этому поводу в НАБУ, но и результаты проведенной информационно-аналитической работы детективов.

Напомним, в конце прошлого года, меньше чем за месяц было проведено 300 тендеров (закупка услуг по строительству и реконструкции покрытия для футбольных полей) без открытых аукционов. И львиную долю этих закупок выиграли коммерческая дочка ФФУ - "ФФУ Продакшн" - или связанные с ФФУ компании.

По итогам этих тендеров, коммерческим структурам ФФУ удалось освоить несколько сотен миллионов бюджетных средств. При этом цена за квадратный метр поля искусственной футбольной травы от "ФФУ Продакшн" была значительно выше европейских аналогов.