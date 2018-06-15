Футболистов Саудовской Аравии "накажут риялом" за разгромное поражение от России

15.06.2018 13:10

Разгром от России ударит по карману трех футболистов сборной Саудовской Аравии. В матче открытия ЧМ-2018 Саудовская Аравия проиграла России 0:5, сообщает Football.ua.

"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки", — заявил глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат НТВ.

"Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдаллах Аль-Майюф, нападающий Мохаммад Ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави".

В следующем туре Саудовская Аравия сыграет против Уругвая.