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Футболистов Саудовской Аравии "накажут риялом" за разгромное поражение от России
15.06.2018 13:10
Разгром от России ударит по карману трех футболистов сборной Саудовской Аравии. В матче открытия ЧМ-2018 Саудовская Аравия проиграла России 0:5, сообщает Football.ua.
"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки", — заявил глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат НТВ.
"Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдаллах Аль-Майюф, нападающий Мохаммад Ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави".
В следующем туре Саудовская Аравия сыграет против Уругвая.
Теги: Россия, Саудовская Аравия, Чемпионат мира по футболу, наказание
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